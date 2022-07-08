İstanbulkart Başvurusu Nasıl Yapılır?

İstanbulkarta başvuru yapılabilmesi için kullanılabilecek olan kanallardan biri, BELBİM'in resmi internet sitesidir. Site üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek olan İstanbulkart başvuruları, talepler doğrultusunda İstanbul'un hemen her şehrinde mevcut olan İstanbulkart gişeleri üzerinden de yapılabilir. Öğrenci ya da abonman kartları için yapılmak istenen başvuru işlemleri, bu iki yöntem ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.