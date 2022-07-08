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    • Haberler
    • 08.07.2022 16:45
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    • 08.07.2022 16:52
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    İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saat kaçta? 2022 Kurban Bayramı namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak?

    Bayram namazı saati ile ilgili aramalar hızlandı. Dini bayramlarımız arasında olan Kurban Bayramı için bayram namazı yarın kılınacak. Peki, İstanbul bayram namazı saat kaçta? İzmir Bayram namazı saat kaçta? Ankara bayram namazı saat kaçta? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saat kaçta? 2022 Kurban Bayramı namazı İstanbul’da saat kaçta kılınacak?

    Bayram namazı saati ile ilgili aramalar hızlandı. Dini bayramlarımız arasında olan Kurban Bayramı için bayram namazı yarın kılınacak. Bayram arefesinde bayram coşkusu yaşanmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri 2022 için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    2022 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?


    İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.15

    ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.03

    İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.29

    BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.17

    EDİRNE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.23

    KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.09

    ORDU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.40

    VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05.24


    BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
    Kurban Bayramı namazı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.


        BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
        Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.



        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
        Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

        1. REKAT:

        İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

        2 REKAT:

        İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena'ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

            Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

            Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

            Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.
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