Diyanet'e göre Kurban kesildikten sonra kılınan namaz hangisi, kaç rekat? Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı, şart mı? Nafile namazı kılınışı...

Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. İslamiyet'te büyük önemi bulunan kurban ibadetini gerçekleştirecek olan Müslüman alemi sonrasında namaz kılınması gerekip gerekmediğini merak ediyor. Peki Diyanet bu konuda ne söylüyor? Kurban kestikten sonra kılınan namaz hangisidir? Bu namazı hangi saatte ve nasıl kılmak gerekir? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları haberimizde!
KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?
Din işleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet adresinden verdiği yanıta göre, "Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir."
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın Yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.