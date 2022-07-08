Diyanet'e göre banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir? Borcu olan kimse kurban kesebilir mi? Kredi kartıyla kurban alınır mı?

Borcu olan kimse kurban kesebilir mi? Kurban Bayramı yaklaşırken Müslüman alemi pek çok sorunun yanıtını merak ederek gündemde sıklıkla araştırmaya başladı. Peki Diyanete göre banka kredisi ile kurbanlık almak caiz mi? Kredi kartından taksitle de satın almak isteyenlerin sayısı oldukça fazladır. Peki tüm bunlar günah mıdır? Borcu olan kimse kurban kesebilir mi? Diyanet'e göre banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir? Kredi kartıyla kurban alınır mı? İşte merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde!
TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?
Kurban, Allah'a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi', V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.
Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.