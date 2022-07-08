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    • Haberler
    • 08.07.2022 14:46
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    • 08.07.2022 14:46
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    Borcu olan kimse kurban kesebilir mi? Diyanet'e göre banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir? Kredi kartıyla kurban alınır mı?

    Borcu olan kimse kurban kesebilir mi? Kurban Bayramı yaklaşırken Müslüman alemi pek çok sorunun yanıtını merak ederek gündemde sıklıkla araştırmaya başladı. Peki Diyanete göre banka kredisi ile kurbanlık almak caiz mi? Kredi kartından taksitle de satın almak isteyenlerin sayısı oldukça fazladır. Peki tüm bunlar günah mıdır? Borcu olan kimse kurban kesebilir mi? Diyanet'e göre banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir? Kredi kartıyla kurban alınır mı? İşte merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Borcu olan kurban kesebilir mi?

    Borcu olan kurban kesebilir mi? Diyanete göre banka kredisi ile kurbanlık almak caiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl heyecanla ve merakla beklenen bayrama saatler kala kurban kesecek olan vatandaşlar bunu borçlanarak yapıp yapamayacaklarını, günah olup olmadığını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. İşte detaylar...

    TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?

    Kurban, Allah'a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi', V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

    Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

        KREDİ KARTIYLA KURBAN ALMAK CAİZ MİDİR?

        Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

        Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.
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        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Haberler Borcu olan kimse kurban kesebilir mi? Diyanet'e göre banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir? Kredi kartıyla kurban alınır mı?
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