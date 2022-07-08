BİLSEM öğretmen atama sonuçlarına nereden bakılır? 8 Temmuz BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2022! Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ne zaman?

BİLSEM öğretmen atama sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Atamalar için tercihlerin yapılması 1 Temmuz ile 5 Temmuz tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler BİLSEM öğretmen atama sonuçlarına çevrildi. Peki, BİLSEM öğretmen atama sonuçlarına nereden bakılır? Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler!
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının açıklanma tarihi 8 Temmuz olarak belirlendi.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMAM TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Atamalar için tercihlerin yapılması 1 Temmuz ile 5 Temmuz arasında olacak.
BİLSEM ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN ARANILAN ŞARTLAR NELER?
Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde aranan şartlar şunlardır:
a) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Bakanlığımız kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.