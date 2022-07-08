Bayramda Borsa İstanbul açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı’nda Borsa İstanbul açık mı?

Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul açık mı sorusu yer aldı. Bayramda Borsa İstanbul açık mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.