BAYRAMDA AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILACAK?

9-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramıiçin tatil süresi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Bu süreci çeşitli aktivitelerle değerlendirmek, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bayramda alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu yıl henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat bu yıl da alışveriş merkezlerinin açık olacağı öngörülüyor. AVM'lerin hangi saatler arasında açık olacağı ise yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.