Adana-Denizli-Eskişehir-Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? 2022 Kurban Bayramı namazı Denizli-Diyarbakır’da saat kaçta kılınacak?

Adana-Denizli-Eskişehir-Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? 2022 Kurban Bayramı namazı Denizli, Eskişehir'de saat kaçta kılınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Çeşitli illerde yaşayan Müslüman vatandaşlar namaz ibadetini yerine getirecek ve şimdiden saatleri merak ederek araştırmaya başladı. Peki bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte tüm bilgiler...
ADANA-DENİZLİ-ESKİŞEHİR-DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Adana 06.00
Eskişehir 06.12
Diyarbakır 05.38
Denizli 06.23
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat Kılınışı
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.