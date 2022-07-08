A101 Migros Carrefour kurban fiyatı kaç TL? 2022 en ucuz kurbanlık fiyat son dakika nerede? BİM, A101, Migros, Carrefour kurbanlık fiyatları!

Kurbanlık fiyatları merak edilmeye devam ediyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında 2022 en ucuz kurbanlık fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Konuyla ilgili detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
A101 KURBANLIK FİYATLARI
Geçen sene A101'de Karaman Koç fiyatı 1695 TL iken, büyükbaş 1/7 hisse fiyatı ise 1795 TL idi.
MİGROS KURBANLIK FİYATLARI
Migros'ta geçtiğimiz sene koç fiyatı 1795 lirayken kıvırcık koç 1950 lira, büyükbaş 1/7 hisse fiyatı 2295 liraydı. Bu seneye ise;
Kurbanlık Koç en az 12 kg: 2.995 TL
Büyükbaş 1/7 en az 25 kg hisse fiyatı: 4.595 TL
Koç kıvırcık en az 16 kg: 3.595 TL