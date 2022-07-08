9-10-11-12-13-14-15 Temmuz 2022 bayramda döviz büroları, kuyumcular kapalı mı? Kurban Bayramı'nda döviz büroları açık mı?

Kurban Bayramı'nda döviz büroları açık mı? Sorusu merak edildi. Gündemde binlerce vatandaşın araştırdığı bilgiler arasında kuyumcuların, döviz bürolarının güncel çalışma saatleri yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda döviz büroları açık mı? 9-10-11-12-13-14-15 Temmuz 2022 bayramda döviz büroları, kuyumcular kapalı mı? İşte tüm merak edilenler!
KURBAN BAYRAMI'NDA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?
Dini bayramlarda döviz büroları da birçok kurum gibi hizmet vermemektedir. Arife günü ise döviz büroları, yarım gün şeklinde çalışmaktadır. Ancak bazı döviz bürolarının kapanış saatleri farklılık gösterebilmektedir.
BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Kuyumcular özel işletmeler olduğu için Kurban Bayramı'nda çalışıp çalışmama seçeneği kendilerine kalmış bir durum. Yani resmi tatillerde kuyumcuların kapalı ya da açık olması gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Bu nedenle size en yakın kuyumculara giderek açık olduğu takdirde alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.