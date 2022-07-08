2022 Temmuz Kayseri, Konya, Mersin Kurban Bayramı namaz saati! Konya, Kayseri, Mersin bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

Konya-Kayseri- Mersin bayram namazı yüz binlerce vatandaş tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. İslam alemi Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da yaşadığı ilde bayram namazı saatini öğrenmek için araştırmalara başladı. Sabah bayram namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar namaz saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bir süre önce Kurban Bayramı namazı saatleri açıklanmıştı. Peki, Konya, Kayseri, Mersin bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? 2022 Temmuz Kayseri, Konya, Mersin Kurban Bayramı namaz saati!
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat Kılınışı
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.