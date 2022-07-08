2022 Kurban Bayramı'nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı? 11-12-13-14-15 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu?

9 Temmuz tarihinde başlayacak Kurban Bayramı tatili dört gün sürecek. Özellikle banka şubelerinde işi olan pek çok vatandaş internette bankaların bayramda açık olup olmayacağı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Noter ve banka şubelerinin bayram süresi boyunca açık olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 11-12-13-14 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda PTT, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı? İşte merak edilenler!
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?
Bayram tatili süresince bankalar açık olmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarıldığını açıkladı. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkıyor.
8 Temmuz arefe günü ise yarım gün resmi tatil olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.
BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.
BAYRAMDA PTT AÇIK MI?
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte PTT'ler 18 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak.