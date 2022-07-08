2022 Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban kesmeyen teşrik tekbiri getirir mi? Teşrik tekbiri Arapça ve Türkçe okunuşu!

Kurban Bayramı tekbiri, son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Kurban Bayramı arefe günü bugün idrak ediliyor. Arefe günü itibarıyla başlayan teşrik tekbirinin ne zaman getireleceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Kurban tekbirine ne zaman başlanır? Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar, biter? Teşrik tekbiri nedir? İşte merak edilenler!
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?
Teşrik tekbiri, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına değin, 23 farz namazın ardından birer kez "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesine denir.
İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir.
Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamındadır.
TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN GETİRİLİR?
Diyanet'e göre: Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).