Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 8 Temmuz arefe ve bayramda iett otobüsleri, metro, marmaray ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve vatandaşlar toplu taşıma araçlarına bedava binilip binilmeyeceğini merak eder oldu. Peki, 8 temmuz Cuma bugün otobüsler ücretsiz mi? 2022 Arefe günü ve bayramda otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? İşte tüm detaylar!