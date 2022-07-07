8 Temmuz Cuma Arefe günü bankalar, noterler tatil mi? Yarın bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? Yarın havale ve EFT yapılır mı?

8 Temmuz arefe günü bugün bankalar açık mı? Arefe günü bankalar kaça kadar açık olacak? Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe günü bankalar açık mı? sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramına sayılı saatler kala vatandaşlar 8 Temmuz Cuma arefe günü bankalar çalışıyor mu araştırmaya başladılar. Resmi devlet daireleri ve bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. İşte tüm merak edilenler haberimizde!
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?
Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. 8 Temmuz öğle sonu tatil olduğu için bankalar 8 Temmuz'da yarım gün hizmet verecek.
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?
Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar bayram boyunca kapalı olacak.
BAYRAMDA EFT YAPILIR MI, EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?
Kurban Bayramı resmi tatili 2022 yılında 9,5 gün olduğu için, EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak. Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin ardından ilk gün yapılır.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2022 yılı Kurban Bayramı tatili, arefe günü yarım gün ile birleşerek toplamda 9 gün oldu.