8 Temmuz Cuma Arefe günü bankalar, noterler tatil mi? Yarın bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? Yarın havale ve EFT yapılır mı?

8 Temmuz arefe günü bugün bankalar açık mı? Arefe günü bankalar kaça kadar açık olacak? Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe günü bankalar açık mı? sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramına sayılı saatler kala vatandaşlar 8 Temmuz Cuma arefe günü bankalar çalışıyor mu araştırmaya başladılar. Resmi devlet daireleri ve bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. İşte tüm merak edilenler haberimizde!