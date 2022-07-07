Terviye nedir, terriye günü ne demek? Terviye günü namazı ne zaman kılınır, orucu nasıl tutulur?

TERVİYE GÜNÜ NAMAZI NASIL VE HANGİ VAKİTTE KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Nakledilen tarife göre; dört rekâtlık namazın birinci rekâtında Asr Sûresi, ikinci rekâtında Kureyş Sûresi, üçüncü rekâtında Nasr Sûresi ve dördüncü rekâtında ise üç kere İhlâs Sûresi okunur. Müteakiben kılınacak iki rekât namazın her rekâtında üç kere İhlâs Sûresi okunur. Bu namaz kılan kişinin, Terviye günü Mina'da bulunup da zikreden mü'minlerin eriştiği fazîlet ve ecre erişeceği ümit edilir.

Terviye Günü olarak adlandırılan sekizinci gün (29 Temmuz Çarşamba) gününde 4 rekat ve ardından 2 rekat olmak üzere toplam 6 rekat namaz kılınır. Kılınacak bu dört rekatın birinci rekatında bir kere Asr Suresi, ikinci rekatında bir kere Kureyş Suresi, üçüncü rekatında bir kere Nasr Suresi, dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur.

Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas Suresi okunur. İşte böyle yapan kişi Terviye gününün ve o gün Mina'da zikredenlerin sevabını bulur. Terviye Günü namazında okunacak surelerin başlangıcı şu şekilde:

Asr Suresi : "Velasr, İnnelinsenelefihusr..." şeklinde devam eder.

Kureyş Suresi : "Liilefigurâyş, İlâfihimrihleteşşiteivessayf..." şeklinde devam eder.

Nasr Suresİ : "İzâ ce enasrullahivelfeth..." şeklinde devam eder.

İhlas Suresi : "Gulhüvallahu ehad, Allahüssamed..." şeklinde devam eder.

Terviye günü toplam 6 rekat namaz kılınır. İlk olarak 4 rekat sonrasında da (hemen ardından) 2 rekat kılınır.