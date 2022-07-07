Terviye günü namazı ne zaman kılınır, orucu nasıl tutulur? Terviye nedir, terriye günü ne demek?

Arefe gününe saatler kala Terviye günü hakkında araştırmalar hızlandı.Terviye günü, Zilhicce ayının 8. günü sabah namazı kılındıktan sonra hacıların topluca Mekke'den Mina'ya doğru hareket ettikleri gündür. Peki, Terviye nedir, terviye günü ne demek? Terviye günü namazı nasıl ve hangi vakitte kılınır, Terviye günü orucu ne zaman tutulur?
TERVİYE NEDİR?
Terviye "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir.
TERVİYE GÜNÜ NE DEMEK?
Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılır.
Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir. Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bugüne "Terviye günü" denir.
Rivayete göre; Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiştir.
TERVİYE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, 2022 TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?
Terviye günü 7 Temmuz 2022 Perşembe gününe denk gelmektedir. 7 Temmuz Perşembe günü sabah namazı ile başlar ve 7 Temmuz Perşembe günü akşam namazına kadar devam eder.
Terviye günü (Zilhicce'nin 8. günü) : 7 Temmuz 2022 Perşembe
Arefe günü (Zilhicce'nin 9. günü) : 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. günü (Zilhicce'nin 10. günü) : 9 Temmuz 2022 Cumartesi