Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulur mu? 8 Temmuz Arefe günü oruç tutmanın sevabı, fazileti nedir? Sadece arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesi arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Arefe gününün başlamasına sayılı saatler kala, arefe günü oruç tutulur mu sorusuna yanıt aranıyor. İşte, arefe günü oruç tutma hakkında merak edilenler!
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Arefe günü oruç tutmak hadislerde teşvik edilmiştir. Arefe günü oruç tutmanın sevabı hakkında Peygamber Efendimizden rivayet edilen hadislerin mealleri şöyledir:
Ebu Katade anlatıyor:
Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyurmuştur:
"Arefe gününde tutulan oruç geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur."
Atâ el-Horasânı anlatıyor:
Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman Arefe günü Hz. Âişe'nin huzuruna girdi. Hz. Âişe oruçlu idi. Hararetten dolayı üzerine su serpiliyordu. Abdurrahman ona, "Orucunu boz" dedi.
Hz. Âişe:
"Resulullah Aleyhissalâtü Vesselamın, 'Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önce senenin günahlarına kefaret olur' dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim? dedi."
Beyhakinin bir rivayetine göre ise Hz. Âişe şöyle demiştir:
Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyurmuştur:
"Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir."