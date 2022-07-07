Kadir Şeker son dakika serbest mi kaldı? Kadir Şeker kaç yıldır hapisteydi? Kadir Şeker tahliye oldu mu? İşte son durum

Kadir Şeker son dakika serbest kaldı mı, tahliye mi edildi? Sorusu herkesin en fazla merak ettiği soruların başında geliyordu. Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden Kadir Şeker davası için karar çıktı. Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Peki Kadir Şeker nasıl tahliye oldu? İşte karar sonrası en son gelişmeler...
Kadir Şeker 2 yıldır hapiste bulunuyordu
Yargıtay'ın kararı ardından tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha evvel verdikleri mütalaayı yine ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği amacıyla cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde olduğu vakit de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme kurulu ise Kadir Şeker'in cezasını 10 sene 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üstüne avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.