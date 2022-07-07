Kadir Şeker son dakika serbest mi kaldı? Kadir Şeker kaç yıldır hapisteydi? Kadir Şeker tahliye oldu mu? İşte son durum

Yargıtay'ın kararı ardından tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha evvel verdikleri mütalaayı yine ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği amacıyla cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde olduğu vakit de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme kurulu ise Kadir Şeker'in cezasını 10 sene 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üstüne avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.