İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Arefe gecesi 1000 ihlas ne zaman okunur, fazileti nedir? Adetliyken İhlas Suresi okunabilir mi?

Arefe gecesi okunacak dualar ve sureler günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Arefe gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş bu özel günde yapılacak ibadetleri, okunacak dua ve çekilecek tesbih ve zikirleri öğrenmek istiyor. Peki, Arefe gecesi 1000 ihlas ne zaman okunur? 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Adetliyken İhlas Suresi okunabilir mi? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Arife gününde okunması gereken bazı dualar tavsiye edilmiştir. Bu mübarek günlerin bol bol tövbe, istiğfar ve şükür ile geçirilmesi gerekir.
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
İşte arefe günü okunması gereken dualar ve sureler;
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ
Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."