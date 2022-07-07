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    • Haberler
    • 07.07.2022 23:21
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    • 07.07.2022 23:22
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    İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Arefe gecesi 1000 ihlas ne zaman okunur, fazileti nedir? Adetliyken İhlas Suresi okunabilir mi?

    Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı gelip çattı. Arefe günü dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar akşam saatleriyle birlikte ibadetler hakkında arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Bu mübarek günde yapılacak ibadetleri, çekilecek tesbihleri ve okunacak duaları yazımızda derledik. Peki, Arefe gecesi 1000 ihlas ne zaman okunur? 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Adetliyken İhlas Suresi okunabilir mi? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

    takvim.com.tr
    Arefe gecesi 1000 ihlas ne zaman okunur?

    Arefe gecesi okunacak dualar ve sureler günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Arefe gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş bu özel günde yapılacak ibadetleri, okunacak dua ve çekilecek tesbih ve zikirleri öğrenmek istiyor. Peki, Arefe gecesi 1000 ihlas ne zaman okunur? 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Adetliyken İhlas Suresi okunabilir mi? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

    AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA

    Arife gününde okunması gereken bazı dualar tavsiye edilmiştir. Bu mübarek günlerin bol bol tövbe, istiğfar ve şükür ile geçirilmesi gerekir.

    "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

    İşte arefe günü okunması gereken dualar ve sureler;

    AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

    Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

    AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA

    Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.

    "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

        PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI

        İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

        "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

        İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

        "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

        İHLAS SURESİ OKUNUŞU

        Bismillahirrahmânirrahîm.
        1- Kul hüvellâhü ehad
        2- Allâhüssamed
        3- Lem yelid ve lem yûled
        4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

        AREFE GECESİ İBADET EDENLER CEHENNEMDEN AZAD OLUR

        Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennemden azad olur.

        Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

        AREFE GÜNÜ NAMAZLARI NELERDİR?

        İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

        TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

        Normal namaz gibi kılınır. Fatiha'dan sonra belirli bir sureyi okuma şartı yoktur. Ama bilenler, dua, tevbe ve istiğfar ayetlerini okuyabilirler. En az iki rekât kılınabileceği gibi, kişinin gönlünün rahatlayıp tatmin olduğu miktar kadar da kılınabilir.

        TÖVBE DUASI OKUNUŞU

        "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
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        Haberler Haberler İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Arefe gecesi 1000 ihlas ne zaman okunur, fazileti nedir? Adetliyken İhlas Suresi okunabilir mi?
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