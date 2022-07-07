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    • Haberler
    • 07.07.2022 10:17
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    • 07.07.2022 10:17
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    GENELGE YAYIMLANDI! Bayramda cezaevi açık görüşleri var mı, ne zaman başlayacak? Kurban bayramı açık görüş olacak mı?

    Bayramda cezaevlerinde açık görüş var mı, açık görüş ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı 'cezaevlerinde açık görüş' genelgesini yayınladı. Peki, Cezaevlerinde bayram görüşü olacak mı 2022? Açık görüş ne zaman başlıyor?

    takvim.com.tr
    Bayramda cezaevi açık görüşleri var mı, ne zaman başlayacak?

    Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

    KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK GÖRÜŞ OLACAK MI 2022?

    Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

    "Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" ve "hücreye koyma" şeklindeki disiplin cezaları kesinleşmiş olan ve bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

        AÇIK GÖRÜŞ NE DEMEK?

        Açık görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkan verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir.

        AÇIK GÖRÜŞ KAÇ DAKİKA?

        Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak.
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        Haberler Haberler GENELGE YAYIMLANDI! Bayramda cezaevi açık görüşleri var mı, ne zaman başlayacak? Kurban bayramı açık görüş olacak mı?
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