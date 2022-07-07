Diyanet'e göre arefe gecesi namazı kaç rekattır? 8 Temmuz Arefe günü namazı nasıl kılınır? Tövbe namazı nasıl kılınır?

Kurban Bayramı için geri sayım sona ererken arefe günü yapılması gerekenler vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek ve Müslümanlar bu mübarek günleri ibadetlerle geçirecek. Dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar konu hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Arefe günü namazı nasıl kılınır? Diyanet arefe gecesi namazı kaç rekat? İşte Kurban Bayramı arefesine dair merak edilenler!
AREFE GÜNÜ NAMAZLARI NELERDİR?
İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
İşte arefe günü namazı ve yapılması gerekenler;
Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?
Normal namaz gibi kılınır. Fatiha'dan sonra belirli bir sureyi okuma şartı yoktur. Ama bilenler, dua, tevbe ve istiğfar ayetlerini okuyabilirler. En az iki rekât kılınabileceği gibi, kişinin gönlünün rahatlayıp tatmin olduğu miktar kadar da kılınabilir.
Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.