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    • Haberler
    • 07.07.2022 23:15
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    • 07.07.2022 23:15
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    Bugün Borsa İstanbul (BİST) açık mı 2022? 8 Temmuz Cuma Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda borsa kapalı mı olacak?

    Bayramda BIST açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul açık mı? Mübarek Kurban Bayramı tatiline az bir zaman kala açık olan yerler de vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Arefe ve bayramda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; 8 Temmuz Cuma Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda borsa kapalı mı olacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    8 Temmuz Cuma Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı?

    Arefe günü Borsa İstanbul BIST açık mı kapalı mı? 2022 arefe ve Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak ediliyor. 8 Temmuz arefeyle birlikte başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü sona erecek. Tatilin başlamasa az bir zaman kala Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı da sorgulanıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    BORSA İSTANBUL YARIN AÇIK MI?

    Arefe günü yarım gün resmi tatil oluyor. Bu nedenle Borsa İstanbul'da yarım gün işlem yapılacak. Yani yatırımcılar saat 13.00'e kadar işlem yapabilecek.

    BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

    Borsa İstanbul'da, yarın öğleden sonra başlayacak olan 4,5 günlük tatil, gelecek hafta salı sona erecek.

    Çarşamba ve perşembe günü açık olacak piyasalar, cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yeniden tatile girecek.

    Yatırımcılar, yarın öğleden önce gerçekleştirilecek işlemlerin takası için, 14 Temmuz Perşembe gününü bekleyecek.

        Öte yandan yarın güne saat 09.40'ta açılış seansı ile başlayacak olan pay piyasalarında, sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

        Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

        Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

        Borçlanma Araçları Piyasası'nda cuma günü aynı gün valörlü işlemler 11.50'ye, ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.
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        Haberler Haberler Bugün Borsa İstanbul (BİST) açık mı 2022? 8 Temmuz Cuma Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda borsa kapalı mı olacak?
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