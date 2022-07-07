Bugün Borsa İstanbul (BİST) açık mı 2022? 8 Temmuz Cuma Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda borsa kapalı mı olacak?

Arefe günü Borsa İstanbul BIST açık mı kapalı mı? 2022 arefe ve Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak ediliyor. 8 Temmuz arefeyle birlikte başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü sona erecek. Tatilin başlamasa az bir zaman kala Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı da sorgulanıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!
BORSA İSTANBUL YARIN AÇIK MI?
Arefe günü yarım gün resmi tatil oluyor. Bu nedenle Borsa İstanbul'da yarım gün işlem yapılacak. Yani yatırımcılar saat 13.00'e kadar işlem yapabilecek.
BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?
Borsa İstanbul'da, yarın öğleden sonra başlayacak olan 4,5 günlük tatil, gelecek hafta salı sona erecek.
Çarşamba ve perşembe günü açık olacak piyasalar, cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yeniden tatile girecek.
Yatırımcılar, yarın öğleden önce gerçekleştirilecek işlemlerin takası için, 14 Temmuz Perşembe gününü bekleyecek.