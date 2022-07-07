Bugün Borsa İstanbul (BİST) açık mı 2022? 8 Temmuz Cuma Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda borsa kapalı mı olacak?

Arefe günü Borsa İstanbul BIST açık mı kapalı mı? 2022 arefe ve Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak ediliyor. 8 Temmuz arefeyle birlikte başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü sona erecek. Tatilin başlamasa az bir zaman kala Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı da sorgulanıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!