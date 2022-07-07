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    • Haberler
    • 07.07.2022 08:06
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    • 07.07.2022 08:06
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    DİYANET UYARDI! Banka kredisiyle koyun kesilir mi? Kredi kartıyla, taksitle, veresiye kurbanlık alınır mı?

    Diyanet tarafından kurban alım satımı hakkında açıklamalar yapılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri de kredi kartıyla kurbanlık alınır mı sorusu oldu. Peki, Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık alınır mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kredi kartıyla, taksitle kurbanlık alınır mı? Banka kredisiyle kurban kesilir mi?

    Diyanet tarafından kurban alım satımı hakkında açıklamalar yapılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri de kredi kartıyla kurbanlık alınır mı sorusu oldu. Peki, Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık alınır mı? İşte merak edilenler...

    KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ Mİ?

    Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

    Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

        TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?

        Kurban, Allah'a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi', V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

        Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

        BANKA KREDİSİYLE KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

        Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).
        İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû', 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir

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        DİYANET'TEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

        Maddi imkanı olanların ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurban olarak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesebileceği belirtildi. Diyanet atrafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

        "Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Kurban bedelinin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."
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        Ödeme ’zam’anı
        Haberler Haberler DİYANET UYARDI! Banka kredisiyle koyun kesilir mi? Kredi kartıyla, taksitle, veresiye kurbanlık alınır mı?
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