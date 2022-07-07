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    • Haberler
    • 07.07.2022 17:32
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    • 07.07.2022 17:32
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    ATA AÖF OBS giriş: ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 3 ders sınavı ne zaman?

    ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ATA AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 3 ders sınavı ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ATA AÖF OBS giriş: ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?

    ATA-AÖF bütünleme sınav sonuçları hakkında yapılan son açıklamalar öğrenciler tarafından takip ediliyor. ATA AÖF bütünleme sınavları için sonuçlar merakla bekleniyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ise bütünleme sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 3 ders sınavı ne zaman? İşte merak edilenler!

    ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ATA AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre, ATA AÖF bütünleme sonuçlarının bayram tatilinin ardından açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor.

    63 BİN 13 ÖĞRENCİ KATILDI

    02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Bütünleme Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 163 bin 13 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1630 engelli öğrencilerimizden 875 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 3862 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

        Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde 1281 binada, 95 Sınav Merkez Yöneticisi, 1281 Bina Sınav Sorumlusu, 520 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 1280 Bina Yöneticisi, 12 bin 808 Salon Başkanı, 14 bin 397 Gözetmen ve 4266 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dâhil edildiğinde yaklaşık 110 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

        ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

        2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

        ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?

        Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

        Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

        Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.

        Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

        Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

        AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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        Haberler Haberler ATA AÖF OBS giriş: ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 3 ders sınavı ne zaman?
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