8 temmuz Cuma bugün otobüsler ücretsiz mi? 2022 Arefe günü ve bayramda İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 8 temmuz Cuma otobüsler ücretsiz mi? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı ve 9 günlük tatilden dolayı herkes tatil hazırlıklarına başladı, yolculuğa çıkacak kimisi ise şehir içinde ziyaretler yapacak. Peki toplu taşımalara ücretsiz binilebilecek mi? 8 temmuz Cuma bugün otobüsler ücretsiz mi? 2022 Arefe günü ve bayramda otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? İşte merak edilenler!
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?
İstanbul
İETT İstanbul'dan yapılan açıklamada Kurban Bayramı toplu taşıma seferlerinde bayram düzenlemesi yapıldığı belirtildi ve Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşımda ulaşımın ücretsiz olduğu bildirildi.
Metrobüs hattında da tatilin son günü hariç seferler Cumartesi günü planına göre düzenlenecek. İstanbul'da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı'na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak. 9 günlük tatil dönemine gelen 15 Temmuz günü de, resmi bayram olduğu için seferler ücretsiz yapılacak.