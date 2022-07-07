8 temmuz Cuma bugün otobüsler ücretsiz mi? 2022 Arefe günü ve bayramda İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 8 temmuz Cuma otobüsler ücretsiz mi? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı ve 9 günlük tatilden dolayı herkes tatil hazırlıklarına başladı, yolculuğa çıkacak kimisi ise şehir içinde ziyaretler yapacak. Peki toplu taşımalara ücretsiz binilebilecek mi? 8 temmuz Cuma bugün otobüsler ücretsiz mi? 2022 Arefe günü ve bayramda otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? İşte merak edilenler!