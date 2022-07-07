8 Temmuz Cuma bugün AVM'ler, mağazalar saat kaça kadar açık olacak? Arefe günü ve Kurban Bayramı AVM çalışma saati 2022!

Arefe günü ve bayramda AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? Sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Heyecanla beklenen 2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz'da idrak edilmeye başlanacak. Vatandaşlar kurbanlarını kesip namaz ibadetini yaptıktan sonra sevdikleriyle bayramlaşmaya gidecek. Özellikle sıcaklardan dolayı AVM'lere gidip gezmek isteyenler AVM Arefe günü ve Kurban Bayramı çalışma saatini merak ediyor. Peki, 8 Temmuz Cuma AVM'ler, mağazalar saat kaça kadar açık olacak? İşte Arefe günü ve Kurban Bayramı AVM çalışma saati 2022!
AREFE VE KURBAN BAYRAMINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK OLACAK MI?
Arefe ve Kurban Bayramı'nda AVM'lerin açık olup olmama konusuna dair de resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuya dair gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
BAYRAMDA AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILACAK?
9-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramıiçin tatil süresi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Bu süreci çeşitli aktivitelerle değerlendirmek, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bayramda alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu yıl henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat bu yıl da alışveriş merkezlerinin açık olacağı öngörülüyor. AVM'lerin hangi saatler arasında açık olacağı ise yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.