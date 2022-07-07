8 Temmuz Cuma Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı? Yarın Borsa İstanbul (BİST) açık mı 2022? Bayramda borsa kapalı mı olacak?

Bayramda BIST açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul açık mı? Mübarek Kurban Bayramı tatiline az bir zaman kala açık olan yerler de vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Arefe ve bayramda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; 8 Temmuz Cuma Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı? Bayramda borsa kapalı mı olacak? İşte tüm merak edilenler!