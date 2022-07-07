Arefe ve Kurban Bayramı'nda sağlık ocakları, poliklinikler, hastaneler ve eczanelerin açık olup olmadığı merak edilerek yoğun bir şekilde araşırılıyor. Kurban Bayramı öncesi aile hekimlerinin görevde olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 8 Temmuz sağlık ocakları çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 8 Temmuz Arefe günü hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? 8-9-10-11-12 Temmuz eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Kurban Bayramı'nda çalışıyor mu? İşte detaylar!
BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler arefe günü öğlene kadar açık olacaklar. Arefe günü öğleden sonra ve bayram tatilinde ise nöbetçi eczaneler açık olacak.
BAYARAMDA HASTANELER AÇIK MI?
Bayramda resmi tatil olmasından dolayı hastaneler hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil bölümü hasta kabulüne devam edecekler.