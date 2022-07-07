8 Temmuz Arefe günü belediye ve kaymakamlıklar AÇIK MI? Arefe ve bayramda Noter, adliye, vergi daireleri açık mı? 2022 Çalışma saatleri!

8 Temmuz Arefe günü belediye ve kaymakamlıklar AÇIK MI? Arefe ve bayramda belediye, kaymakamlıklar açık mı? soruları bir çok vatandaş tarafından internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bayram boyunca resmi daireler açık olacak mı merak konusu oldu. Bu noktada vatandaşlar konuya ilişkin bilgileri öğrenmek için harekete geçti. İşte 2022 arefe ve bayramda kapalı olacak yerler!
BAYRAMDA NOTER, ADLİYE, VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?
Bayramda kamu kurumları kapalı olacak. Dolayısıyla noter (nöbetçi noter dahil), adliye ve vergi daireleri de bayramda hizmet veremeyecek.
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2022!
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.
Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.