ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Yatırımcıların sık sık aratıkları sorulardan biri de altın fiyatları düşecek mi sorusu oldu. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından altın fiyatları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

Bu hafta yurt dışı piyasalarında oldukça yoğun veri akışları var. Para piyasaları açısından oldukça önemli. Bugün Amerikan piyasaları kapalı o yüzden yurt içi piyasalarında çok agresif bir dalgalanma görmüyoruz. Haftanın ve Temmuz ayının ilk işlem günlerindeyiz. Bugün özellikle enflasyon rakamlarına odaklandığımız bir günü geride bırakıyoruz. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ediyor. Yüzde 78.62 civarına kadar yükselen bir enflasyon var karşımızda. Büyük ihtimalle yüzde 82 civarında bir enflasyon görülebilir. Buradan hareketle de yüzde 72 civarında da yıl tamamlanabilir. Enflasyon bütün dünyada artmaya devam ederken bizim gibi gelişen ülkelerde özellikle daha ciddi anlamda hissedilmeye devam ediyor. Bilhassa Türk lirasındaki değer kayıpları enflasyonu diğer ülkelere kıyasla daha fazla Türkiye'de artıyor olması endişelerin tekrardan dolar/tl kuru üzerinde gündeme gelmesine neden oldu. Dolar/TL kuru şu anda 16.83 TL seviyesinde. Özellikle gün içerisindeki dalgalanmaya baktığımız zaman 16.72/16.85 aralığında yine dolar güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Dolar endeksi 104.86 TL seviyesinde. Yani dolar ABD borsası kapalı olduğu için uluslararası piyasalarda herhangi bir hareketlenme içerisnde değil. Buna göre, yurt içi piyasalarda yüksek enflasyondan dolayı yine dolar/tl kuru kritik seviye olan 16.80 lira bandının üzerinde. Yine Temmuz ayındaki öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Yani, dolar/tl kurunda bu ay içerisinde takip edeceğimiz seviye geniş bir bant aralığı olan 16-17 lira.



1.04.45 seviyesinde olan euro/dolar paritesinde tekrar tutunma çabasının olduğunu gözlemiyoruz. Dar bant aralığında hareketler gerçekleştirdi. 1.04.17-1.04.62 bant aralığında. Euro/Dolar paritesi bugün ABD piyasaları olduğu için cılız işlemler gerçekleştirdi. Euro/TL kuruna baktığımızda Dolar/TL kurundan destek görerek 17.56 seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde 17.45-17.62 TL arasında işlemler gerçekleştirilebilir.



Brent petrolün varil artışında yüzde 2'lik bir değer artışı var. 114 dolar seviyesinde. 106-116 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Burada yatay düzey korundu. Geçtiğimiz hafta 1800 dolar seviyesinin altına gerileyen ons altının bugün 1810 dolar seviyesinde olduğunu ve gün içerisinde dar bant aralığında işlemler gerçekleştirildiğini gözlemliyoruz. Ons altın fiyatı bugün 1804-1810 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Pozitif görünümün devam ettiğini, yukarı yönlü hareketlerde emirler kazandığını güçlü gördüğümden dolayı düşüşler bir alım fırsatıdır.



Gram altın TL fiyatı bugün Kapalıçarşı piyasalarında 984-988 lira aralığında. Geçen hafta 970 liraya kadar serbest piyasalarda gerileyen gram altın TL fiyatı hızlı bir toparlanmayla birlikte tekrar 988 lira seviyesinde olduğunu anımsatmak isterim. Gram altın TL fiyat aralığındaki bant aralığında da herhangi bir değişiklik yok. Gram altın fiyatı yine 950-100 lira aralığında işlemler gerçekleştirilecektir. Gram altın TL fiyatında yine yatırımcısı 1000 TL altındaki rakamları 950 TL seviyesine kadar kademeli alım yapmak suretiyle buraları fırsata çevirebilir. Ancak fiziki yani banka tarafından alım yapanlar yine ekranda görülen fiyatlardan alım yapamayacağını hatırlatmak isterim. O yüzden bu makas aralıklarını göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz.