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    • Haberler
    • 07.07.2022 12:20
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    • 07.07.2022 12:58
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    Arefe günü kurban kesilir mi 2022? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi 2022? Kurban kesim vakti ve saati ne zaman?

    Kurban bayramınına sayılı saatler kaldı.Kurbanın 3. veya 4. günlerde kesilip kesilmediğini merak ediliyor. İnsanlar 'Kurban en son hangi gün kesilir?' sorusuna yanıt araştırıyor. İşte kurban 3. gün kesilir mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Arefe günü kurban kesilir mi 2022?

    Kurban Bayramı için nefesler tutuldu. Özellikle kurban kesecekler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Arefe günü kurban kesilir mi sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KURBAN HANGİ GÜN KESİLMELİ? 2022 KURBAN KESİM VAKTİ VE SAATİ

    Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

    AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ 2022?

    Kurban bayramında Müslümanlar kurban kesmektedir. Kurbanın bayram namazı kılındıktan herhangi bir zamanda kesilmesi gerekmektedir. Kurban, bayram namazı kılındıktan sonra dilenen herhangi bir vakitte kurban kesilebilir. Arefe günü kesim günü olarak kabul edilmez. Bayram namazından 4. günün gün batımına kadar kesilen kurbanlar Şafilere göre kabul edilmektedir. Bu süre Hanefi mezhebinde 3. güne kadar geçerlidir.

        BAYRAMIN 3. VE 4. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

        Kurban 3. gün ya da 4. gün batımına kadar kesilmektedir. Şafilere göre; 4. günün gün batımına kadar kesilen kurbanlar Hanefi mezhebine göre 3. güne kadar kesilmektedir.

        KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

        Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
        a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
        b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
        c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
        d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
        f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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        Haberler Haberler Arefe günü kurban kesilir mi 2022? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi 2022? Kurban kesim vakti ve saati ne zaman?
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