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    • Haberler
    • 06.07.2022 15:32
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    • 06.07.2022 15:38
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    Konya Şehir Hastanesi olayı nedir, neler yaşandı? Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir? Konya intihar haberi son dakika!

    Konya son dakika! Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan olay hakkında aramalar hız kazandı. Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Peki, Konya Şehir Hastanesi son dakika neler oldu? Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir? İşte merak edilenler!

    Konya Şehir Hastanesi olayı nedir, neler yaşandı? Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir? Konya intihar haberi son dakika!

    Konya Şehir Hastanesi son dakika haberler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yaşanan olayda, Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Peki, Konya Şehir Hastanesi olayı nedir, neler yaşandı? Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir? Konya intihar haberi son dakika!

    Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı.

    Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.

    Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi.

        DOKTOR EKREM KARAKAYA AMELİYATA ALINDI

        Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı.

        Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

        EKREM KARAKAYA KİMDİR?

        Ekrem Karakaya, kariyerine Sağlık Bakanlığı-Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başlamıştır. Sonra sırasıyla;

        Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011)

        Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011)

        Özel Dünyam Hastanesi (2011 - 2013)

        Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2020)

        Konya Şehir Hastanesi (2020-...)

        bünyesinde görev yapmıştır.

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        Haberler Haberler Konya Şehir Hastanesi olayı nedir, neler yaşandı? Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir? Konya intihar haberi son dakika!
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