Konya Şehir Hastanesi son dakika haberler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yaşanan olayda, Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Peki, Konya Şehir Hastanesi olayı nedir, neler yaşandı? Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya kimdir? Konya intihar haberi son dakika!