Emeklilere 5 bin TL ödemelere başlandı! Emekli maaşına 5 bin TL ek nakit desteği veriliyor!

Nakit gereksinimi çeken ve emekli maaşını Halkbank üzerinden alan bütün emeklilere en makul oranlarda kredi desteği sağlanmaya devam ediyor. Maaşına ek destek arayışında olan ve düşük faiz oranları ile makul geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak kredi kullanmak isteyenlere özel Emekli Mini Kredi fırsatı sunuluyor. 5 bin TL'ye kadar olan nakit gereksinimleri amacıyla emeklilere %1,58'den başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleri ile kredi tahsis edilmesi hedefleniyor.
Bütçelerine makul geri ödeme seçenekleri ile kullanabilecekleri kredi yardımıyla aylık 192,90 TL taksit ödeyerek çoğu gereksinimleri amacıyla emekli vatandaşların sayısız ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacak. Emekli maaşını Halkbank'tan alanların yararlanabildiği emekliye özel ihtiyaç kredisine ek olarak geri ödemesiz ödemeler de gerçekleştirilmektedir.
Halkbank'tan Emekliye Geri Ödemesiz Promosyon
Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan kişilerin ayrıcalıklı kredi fırsatlarından yararlanarak nakit problemini çözmeleri sağlanıyor. Bunun yanı sıra maaş taşıma işlemlerini tamamlayanlar ve 3 senelığına emekli maaşını Halkbank'tan almayı taahhüt edenlere özel 750 TL'ye varan ek ödeme gerçekleştiriliyor. Maaş taşıma koşulunun dışında diğer rastgele bir koşul aranmadan kişilerin rahatça söz hususu ödemelerden yararlanması sağlanmaktadır.