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    • Haberler
    • 06.07.2022 13:37
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    • 06.07.2022 13:37
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    Emeklilere 5 bin TL ödemelere başlandı! Emekli maaşına 5 bin TL ek nakit desteği veriliyor!

    Emeklinin nakit problemlerine çözüm üretmek amacıyla kamu bankalarından makul oranlar sunulmaya başladı. Emeklinin bütün nakit gereksinimlerine yönelik avantajlı oranlarla sağlanan kredinin Halkbank üzerinden sunulması hedefleniyor. 5.000 TL’ye kadar olan nakit gereksinimleri amacıyla bütün emeklilerin en iyi oranlardan yararlanması sağlanacak. Peki emekli maaşına ek nakit desteği nasıl alınır? İşte bütün detaylar…

    takvim.com.tr
    Emekli maaşına 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!

    Nakit gereksinimi çeken ve emekli maaşını Halkbank üzerinden alan bütün emeklilere en makul oranlarda kredi desteği sağlanmaya devam ediyor. Maaşına ek destek arayışında olan ve düşük faiz oranları ile makul geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak kredi kullanmak isteyenlere özel Emekli Mini Kredi fırsatı sunuluyor. 5 bin TL'ye kadar olan nakit gereksinimleri amacıyla emeklilere %1,58'den başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleri ile kredi tahsis edilmesi hedefleniyor.

    Bütçelerine makul geri ödeme seçenekleri ile kullanabilecekleri kredi yardımıyla aylık 192,90 TL taksit ödeyerek çoğu gereksinimleri amacıyla emekli vatandaşların sayısız ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacak. Emekli maaşını Halkbank'tan alanların yararlanabildiği emekliye özel ihtiyaç kredisine ek olarak geri ödemesiz ödemeler de gerçekleştirilmektedir.

    Halkbank'tan Emekliye Geri Ödemesiz Promosyon

    Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan kişilerin ayrıcalıklı kredi fırsatlarından yararlanarak nakit problemini çözmeleri sağlanıyor. Bunun yanı sıra maaş taşıma işlemlerini tamamlayanlar ve 3 senelığına emekli maaşını Halkbank'tan almayı taahhüt edenlere özel 750 TL'ye varan ek ödeme gerçekleştiriliyor. Maaş taşıma koşulunun dışında diğer rastgele bir koşul aranmadan kişilerin rahatça söz hususu ödemelerden yararlanması sağlanmaktadır.

        Halkbank emekli promosyonu fırsatlarından yararlanmak isteyenlere özel aylık maaş civarlarına göre değişik miktarlarda ödemeler gerçekleştirilmektedir. 1.500 TL ve altında maaş alanlara özel 500 TL, 2.500 TL ve üstünde ödeme alanlara ise 750 TL'ye kadar nakit promosyon verilmektedir. Maaş taşıma işlemlerinin sonrasında bütün SGK emeklilerinin 3 sene amacıyla en yüksek emekli promosyon oranlarından yararlanması mümkündür.

        Halkbank Emekli İhtiyaç Kredisi

        Emeklilere özel düşük miktarda kredi ve ek promosyon seçeneklerinin dışında daha yüksek meblağlar amacıyla de makul avantajlarla kredi verilmektedir. 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınız amacıyla %1,55'ten başlayan faiz oranları ve 3 ay erteleme seçenekleri ile Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi fırsatını değerlendirebilirsiniz. 36 aya varan vade seçeneklerine yer verdiği kredi kapsamında 100 bin liraya kadar destek ödemesi yapılmaktadır.
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        Haberler Haberler Emeklilere 5 bin TL ödemelere başlandı! Emekli maaşına 5 bin TL ek nakit desteği veriliyor!
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