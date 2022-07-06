Emeklilere 5 bin TL ödemelere başlandı! Emekli maaşına 5 bin TL ek nakit desteği veriliyor!

Nakit gereksinimi çeken ve emekli maaşını Halkbank üzerinden alan bütün emeklilere en makul oranlarda kredi desteği sağlanmaya devam ediyor. Maaşına ek destek arayışında olan ve düşük faiz oranları ile makul geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak kredi kullanmak isteyenlere özel Emekli Mini Kredi fırsatı sunuluyor. 5 bin TL'ye kadar olan nakit gereksinimleri amacıyla emeklilere %1,58'den başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleri ile kredi tahsis edilmesi hedefleniyor.