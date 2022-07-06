Konya Şehir Hastanesi son dakika haberler sıkı takibe alındı. Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika haberine göre Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti. Doktorun vuran şahsın isminin Hacı Mehmet Akçay olduğu öğrenildi. Peki, Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında? Konya Şehir Hastanesi doktoru öldüren Mehmet Akçay mesleği ne?
Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı.
Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.
DOKTOR EKREM KARAKAYA AMELİYATA ALINDI
Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı.
Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.