Konya Şehir Hastanesi son dakika haberler sıkı takibe alındı. Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika haberine göre Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti. Doktorun vuran şahsın isminin Hacı Mehmet Akçay olduğu öğrenildi. Peki, Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay kimdir, kaç yaşında? Konya Şehir Hastanesi doktoru öldüren Mehmet Akçay mesleği ne?