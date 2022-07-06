Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 06.07.2022 08:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2022 08:09
    ABONE OL

    BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Kayıtlar ne zaman yapılacak?

    BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran  ile 12 Ağustostarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mülakatların yapılmasıyla birlikte gözler şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran ile 12 Ağustostarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mülakatların yapılmasıyla birlikte gözler şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

    Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

    KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    BİLSEM' kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

    BİLSEM YAZ OKULU SÜRESİ NE KADAR?

    BİLSEM için öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları ise 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak. Kurslar 18 Temmuz'da başlayacak 14 Ağustos'ta sona erecek.

        BİLSEM DERS PROGRAMI BELLİ OLDU!

        Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu, toplam 4 hafta sürecek. Dersler, 40 dakika olacak.

        BİLSEM YAZ OKULU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

        BİLSEM NEDİR?

        Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

        Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kuyumcu cinayetinde şok detay! Katil Türkiye birincisi
        Haberler Haberler BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Kayıtlar ne zaman yapılacak?
            SON DAKİKA