Sabah saatlerinden itibaren piyasalardaki durum merak ediliyor. ABD ekonomisinde yaşanan daralma sonrası altın ve dolar fiyatlarının nasıl ilerleyeceği araştırılıyor. Peki, 5 Temmuz 2022 dolar ne kadar? 5 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar? 5 Temmuz Euro ne kadar? İşte merak edilenler..
5 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yaz ayları ile birlikte düğün sezonu da geldi çattı. Altın almak ve yatırım yapmak isteyenler ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.6 oranında daralma kaydetmesiyle fiyatların nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İşte 5 Temmuz 2022 altın fiyatları;
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 979,12
Gram altın satış: 979,31
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.614,00
Çeyrek altın satış: 1.628,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.225,00
Yarım altın satış: 3.260,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.482,00
Tam altın satış: 6.524,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.440,00
Cumhuriyet altını satış: 6.497,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.516,00
Ata altın satış: 6.639,00
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5 TEMMUZ 2022 DOLAR NE KADAR?
2022 dolar fiyatları hakkında da detaylar merak ediliyor. Hafta başında dalgalı ilerleyen doların bugün itibari ile alış fiyatı 17,0357 TL oldu. 30 Haziran Perşembe 2022 Dolar satış fiyatı ise 17,0428 TL'den işlem görüyor.
5 TEMMUZ 2022 EURO NE KADAR?
5 Temmuz itibariyle Euro alış fiyatı 17,531 TL olarak belirlendi. Euro satış fiyatı ise 17,5504'TL'den işlem görüyor.