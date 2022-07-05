YKS sonuçları erken mi açıklanacak? YKS 8 Temmuz'da mı açıklanacak? Sonuç tarihi açıklandı!

YKS sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Sosyal medyada sonuçların erken açıklanacağının belirtilmesinin ardından öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
İnternette yayılan asılsız haberde "Aldığımız bilgiye göre 2022 YKS Sonuçları için hummalı bir çalışma yürüten ÖSYM, YKS sonuçlarını da arife günü olan 8 Temmuz Cuma gününe yetiştirip sonuçları merakla bekleyen öğrencilere bayram hediyesi vermeyi planlıyor" denilmişti.
Bayram tatilinin gerekçe gösterildiği haberde "ÖSYM bir çok sınavda sonuçlar için açıkladığı takvimden önce sonuçları açıklıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi. 12 Temmuz 2022 Salı ise bayramın son günü olacak. Bu duruma göre Kurban Bayramı Arife günü 8 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleşecek" ifadelerine de yer verildi. Teknik olarak 8 Temmuz'da açıklamak mümkün olsa da ÖSYM'den alınan bilgiye göre sınav sonuç açıklanma takviminde herhangi bir değişiklik mevcut değil.