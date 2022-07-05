Uzak durulması gereken burçlar! Bu burçlar hayatınızı elinizden alabilir!

Hayatınızı olumsuz etkileyecek burçların en başında boğa burçları gelir. Rahatlıklarından ödün vermemek için her şeyi yapabilecek olan burçlar arasında yer alan boğa burçları, özellikle rahatlarının ve keyiflerinin bozulmasından sonra karşılarında olan insanların hayatlarını zindana çevirebilirler. Hayatınızı çekip alacak olan burçlardan bir diğer ise aslan burçlarıdır. Gücün ve egonun burcu olan aslan burçları, mutlaka insanları kullanma eğilimi gösterirler. Hayatları bu seyirde gitmede de mutlaka çıkarının olabileceği insanlar ile ilişki kurmaya meyilli olan aslan burçlarından özellikle iş hayatından bir şeyler alabilmek mümkün değildir. Alınsa bile aslan burçlarına daha fazla şey verilmesi mecburidir.
Burç Dekanatları Tablosu Nasıldır?
Burçların dekanatlarına göre özellikleri, şöyle sıralanabilir:
• Koç 21-31 Mart: Savaşçı, kolay kolay yılmayan, yerinde duramayan, atılgan, cesur ve beğenilmek için uğraşan
• Koç 1-10 Nisan: Kararlı ve planlı, örgütleyebilme özellikleri aktif, sağlam bir iradeye ve fiziksel güce sahip olma ile kendini herkesten üstün görme
• Koç 11-20 Nisan: Kültür ve entelektüel olarak sürekli yeni şeyler öğrenmeye merak ve kendini daha az göstermeye çalışan
• Boğa 21-30 Nisan: Aşırı yavaşlık, eğlenceye düşkünlük, sanata yönelme ve rahatlığından asla ödün vermeme
• Boğa 1-10 Mayıs: Dikkatli ve hesaplı hareket etme, işi önemseme ve bu önemseme dolayısıyla da çalışmaya yönelme
• Boğa 11-20 Mayıs: İnatçı, tutkulu, programlı hareket etme ve istediği şeyler için savaşmaya meyilli olmama ancak istediklerini ne şekilde olursa olsun alma
• İkizler 21-31 Mayıs: Fazla düşünme, yeni işlere merak duyma, sorumluluk sahibi olma ve aşırı yargılayıcılık
• İkizler 1-10 Haziran: İnsanlarla kolay ilişki kurabilme, sanata aşırı düşkünlük ve dengesini koruyamama
• İkizler 11-20 Haziran: Ayakları yere sağlam basma, gerekli gördüğü konularda insanlarla iletişim kurma, insancıl konuşma ve kendini değiştirmeye çalışan kişilere karşı aşırı tepki gösterme