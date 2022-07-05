Norveç iş imkanları nelerdir? Hangi mesleklerde alım yapıyor? Norveç saatlik çalışma ücretleri ne kadardır?

👉Norveç İş İmkânları Nelerdir? Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Norveç'te çalışmak isteyen kişilere sunulan Norveç iş imkanları, genellikle hizmet sektörü üzerine kurulmuştur. Kişiler, çalışmayı talep ettikleri meslek ya da sektörde açık bulunması durumuna göre ülkeye giderek çalışmaya başlayabilirler. Hizmet sektörü dışında Norveç'te en çok imkanın mevcut olduğu sektörler şöyle sıralanmıştır:

• Tarım

• Kimyasallar

• Balıkçılık

• Gıda işleme

• Madencilik

• Kağıt ürünleri

• Petrol ve doğalgaz

• Nakliye

• Tekstil

👉Norveç Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Norveç'in ülkesinde çalıştırmak için alım yaptığı güncel meslekler, şöyle sıralanmıştır:

• Yapı ve inşaat yöneticileri ile işçileri

• Öğretmen

• Mühendislik

• Hemşire

• Doktor

• Sağlık çalışanları

• İmalat işçileri

• Perakende ve satış işçileri

• Turizm çalışanları

• Tarım ve bahçecilik

• Balık işleme

• Ormancılık çalışanları