EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2022! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar 2022? Evde bakım maaşları yattı mı bugün mü yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında 5 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi yer alıyor. Evde bakım maaşı yattı mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
5 TEMMUZ 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
2022 evde bakım maaşı normalde her ayın 15. günü hesaplara yatırılıyor. Fakat kurban bayramı nedeniyle evde bakım maaşları 8 Temmuz Cuma günü yatırılacak.
TEMMUZ ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.
Buna göre, Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.
Buna göre, Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.