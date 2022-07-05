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    • Haberler
    • 05.07.2022 11:13
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    • 05.07.2022 11:14
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    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2022! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar 2022? Evde bakım maaşları yattı mı bugün mü yatacak?

    Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla güncel maaş miktarı da araştırılmaya başlandı. Peki zamlı evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yattı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2022!

    Evde bakım maaşı yatan iller birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında 5 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi yer alıyor. Evde bakım maaşı yattı mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    5 TEMMUZ 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    2022 evde bakım maaşı normalde her ayın 15. günü hesaplara yatırılıyor. Fakat kurban bayramı nedeniyle evde bakım maaşları 8 Temmuz Cuma günü yatırılacak.

    TEMMUZ ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.

    Buna göre, Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.

    Buna göre, Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

        2022 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

        Evde bakım maaşı 8 Temmuz itibariyle hesaplarda olacak.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI!

        Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

        SMS ile evde bakım parası sorgulama

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

            'AĞIR ENGELLİ' RAPORU

            Yaklaşık 535 bin kişi bu destekten faydalanıyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda 'ağır engelli' ibaresi mutlaka yer almalı.

            Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.
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            Haberler Haberler EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA 2022! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar 2022? Evde bakım maaşları yattı mı bugün mü yatacak?
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