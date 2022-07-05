Ehliyet sahipleri dikkat! Bu kurala uymayanlar 1.823 TL ödeyecek! Açıklama yapıldı!

Kara Yolları Trafik Kanunun 51. maddesine göre 51/2-a cezası hız sınırı kural ihlalidir. Hız sınırını geçen sürücülerin 314 TL para cezası işlemi uygulanmaktadır.
51/2-a Cezası Ceza Puanı Kaçtır?
Kanuna göre 51/2-a cezası radar cezası olarak bilinmektedir. Hız sınırını geçen vatandaşlara cezanın yanında 10 ehliyet ceza puanı da uygulanmaktadır.
51/2-a Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?
Trafik Kanununda 51/2-a radar cezası tutarı 314 TL'dir. Fakat cezayı 15 gün önce ödeyen tüm sürücülere %25 oranında 235,5 TL ödeme yapılabilir.
Otoyollarda hız sınırı yükseltildi. Hız sınırları Edirne'den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda (Ankara – Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapıldığı bildirildi.