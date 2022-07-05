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    • Haberler
    • 05.07.2022 08:44
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    • 05.07.2022 08:44
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    Ehliyet sahipleri dikkat! Bu kurala uymayanlar 1.823 TL ödeyecek! Açıklama yapıldı!

    Ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren bu uygulama 1 Temmuz gününden itibaren geçerli olacak. 51/2-A trafik cezası nedir? Trafik cezası fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ehliyet sahipleri dikkat! Bu kurala uymayanlar 1.823 TL ödeyecek! Açıklama yapıldı!

    Kara Yolları Trafik Kanunun 51. maddesine göre 51/2-a cezası hız sınırı kural ihlalidir. Hız sınırını geçen sürücülerin 314 TL para cezası işlemi uygulanmaktadır.

    51/2-a Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

    Kanuna göre 51/2-a cezası radar cezası olarak bilinmektedir. Hız sınırını geçen vatandaşlara cezanın yanında 10 ehliyet ceza puanı da uygulanmaktadır.

    51/2-a Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

    Trafik Kanununda 51/2-a radar cezası tutarı 314 TL'dir. Fakat cezayı 15 gün önce ödeyen tüm sürücülere %25 oranında 235,5 TL ödeme yapılabilir.

    Otoyollarda hız sınırı yükseltildi. Hız sınırları Edirne'den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda (Ankara – Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapıldığı bildirildi.

        13 KM'YE KADAR ÇIKTI
        Konu ile ilgili olarak Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıktı.

        Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıktığı vurgulandı.

        1 TEMMUZ'DA BAŞLADI
        Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltileceği belirtilerek 1 Temmuz'da başlayan uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam edildiği aktarıldı.

        1.823 TL ÖDENECEK
        Radar cezası hız sınırını aşan sürücülere uygulanır. Radar (hız sınırı) trafik güvenliğini sağlayan önemli kurallardan biridir. Maksimum hız sınırını aşanlara trafik kuralları gereğince ceza kesiliyor. 2022 yılında radar cezası 1823 TL'ye kadar çıkıyor. Yani sınıra uymayan sürücüler 1.823 TL'ye kadar para cezası ödeyecek.
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        Haberler Haberler Ehliyet sahipleri dikkat! Bu kurala uymayanlar 1.823 TL ödeyecek! Açıklama yapıldı!
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