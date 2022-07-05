Kurban Bayramı yaklaşırken bir çok soru da gündemde yer alıyor. Özellikle çalışanlar arefe günü yarın gün mü, tam gün mü tatil merak ediyor. Bu noktada konuya ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki Arefe günü resmi tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma günü yarın gün mü, tam gün mü tatil? Arefe günü kaça kadar çalışılır?