2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 8 Temmuz'da erken mi açıklanacak? Geçen sene 2021 YKS ne zaman açıklanmıştı?

Sınavın ardından akıllara gelen ilk soru YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. Sınava katılım sağlayan milyonlarca aday heyecanla YKS tercihlerinin yapılacağı tarihi de merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...
YKS ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından bazı sınavların sonuçları belirtildiği tarihten önce açıklanmıştı. Bu kapsamda YKS sonuçlarının da erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Ancak, YKS sonuçlarının erken açıklanması yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.