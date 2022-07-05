2 Temmuz CANLI DOLAR KURU! 2 Temmuz 2022 Dolar, Euro, Altın ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları düşecek mi?

Sabah saatlerinden itibaren piyasalardaki durum merak ediliyor. ABD ekonomisinde yaşanan daralma sonrası altın ve dolar fiyatlarının nasıl ilerleyeceği araştırılıyor. Peki, 2 Temmuz 2022 dolar ne kadar? 2 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar? 2 Temmuz Euro ne kadar? İşte merak edilenler..
30 HAZİRAN 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yaz ayları ile birlikte düğün sezonu da geldi çattı. Altın almak ve yatırım yapmak isteyenler ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.6 oranında daralma kaydetmesiyle fiyatların nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İşte 30 Haziran 2022 altın fiyatları;
Gram Altın
973,06
973,27
Çeyrek Altın
1.589,00
1.613,00
Cumhuriyet Altını
6.473,00
6.571,00
Tam Altın
6.480,00
6.601,00
Yarım Altın
3.172,00
3.228,00
Ons Altın
1.809
1.810
Has Altın
973,01
973,17
22 Ayar Bilezik
886,10
920,10
Altın KG (Dolar)
57.812
57.822
Altın KG (Euro)
60.375
60.385
30 HAZİRAN 2022 DOLAR NE KADAR?
30 Haziran 2022 dolar fiyatları hakkında da detaylar merak ediliyor. Hafta başında dalgalı ilerleyen doların bugün itibari ile alış fiyatı 16,7259TL oldu. 30 Haziran Perşembe 2022 Dolar satış fiyatı ise 16,789 TL'den işlem görüyor.
30 HAZİRAN 2022 EURO NE KADAR?
30 Haziran 2022 itibariyle Euro alış fiyatı 17,4609 TL olarak belirlendi. Euro satış fiyatı ise 17,491'TL'den işlem görüyor.