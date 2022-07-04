Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL? 2022 Temmuz MSB bedelli askerlik parası 2022!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLUYOR!

Memur ve memur emeklisi zammına göre her altı ayda bir belirleniyor. ÜİK'in haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasından sonra memur zam oranı belli oldu. Böylece memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı 41,85 oldu. Buna göre yakında bedelli askerlik ücreti 2022 belli olacak.

Bedelli askerlik affına ilişkin yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı yasalaştı. Özel şartlar ve bedelli ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.