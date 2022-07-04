Kira tespit davasının koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• Kira sözleşmesinin olması
• Kiracının hukuki yararının bulunması
Kira tespit davasında kira sözleşmesinin olabilmesi için yazılı bir kira sözleşmesi zorunluluğu yoktur. Kiracı ile ev sahibi, aralarında sözlü bir anlaşma yapmışlarsa da bu dava görülebilir.
Kira Tespit Davası İhtar Şartı Nedir?
Kira tespit davalarında ihtar şartı, kiracıların ev sahiplerini ya da ev sahiplerinin kiracıları dava etmeleri için en fazla 30 gün zamanlarının bulunmasıdır. Bu 30 günlük süre, kira sözleşmesi bitmeden kişilere verilen süredir. Bu süre içinde dava açılması gereklidir. Aksi halde dava geçersiz sayılır ve davaya bakılmaz.
Geriye Dönük Kira Tespit Davası Açılabilir Mi?
Kira tespit davalarının geriye dönük olarak açılabilmesi mümkündür. Geriye doğru kira tespit davasının açılması ile beraber kiraların net tutarları belirlenir. Ayrıca, kira sözleşmesinde yer alan bedele yıllık ya da belirli süreler ile belirlenmiş olan zammın ne kadar olması gerektiği de belirlenmiş olur.
Kira Tespit Davası Bilirkişi Raporu Nedir?
Kira tespit davalarında bilirkişiden alınacak olan raporun işlevi, kiraya verilmiş olan mülkün kira bedelinin ne kadar olması gerektiğinin belirlenmesidir. Kiraya verilmiş mülk, eğer belirlenmiş olan tutarından fazla veya azsa, bu durum net bir şekilde belirlenir ve açılmış kira tespit davalarında kullanılabilir.
Kira Tespit Davası Harca Esas Değer Ne Kadardır?
Kiranın tespit davasında harç bedelleri, kira için talep edilmiş olan tutar ile mevcut ödenmekte olan kira bedeli arasında farka göre belirlenir. Bu nedenle kişilerin verdikleri kiraya göre belirlenir ve 12 ay ile çarpılır. Yani, eğer bir mülk sahibi, evi için 5.000 TL kira istiyor ancak kiracısı kendisine 2.000 TL veriyorsa, 3.000 TL X 12'den kira tespit davası harca esas değeri, 36.000 TL eder.
5 Yıl Geçmeden Kira Tespit Davası Açılabilir Mi?
Kira tespit davalarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de herhangi birine açılmış olan kira tespit davalarının üzerinden 5 yıl geçmeden yeni bir davanın açılabilinmesi mümkün değildir. Ancak bu davalar, kiracılar ya da ev sahipleri tarafından aynı kişilere açılır. Farklı bir mülk sahibine ya da farklı bir kiracı için 5 yılın beklenme zorunluluğu yoktur.