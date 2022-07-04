Bu burçlar hayatınızı elinizden alabilir! İşte uzak durulması gereken burçlar!

Uzak durulması gerekli görülen iki burç, aslan ve başak burçlarıdır. İlişkilerde ya da iş hayatında bu iki burç da karşılarında olan kişilere oldukça fazla zarar verme eğiliminde olabilirler. Aslan burçları, özellikle kariyer anlamında her zaman herkesten daha üstte olma amacı içindedirler. Eğer bu durumu istemelerine rağmen başaramazlarsa, aslan burçlarının yapabilecekleri şeyler kimse tarafından tahmin dahi edilemez. Başak burçları, oldukça titiz insanlar olmalarından dolayı hem iş hem de aşk ilişkilerinde her zaman düze isteyen burçlardan biridir. Eğer kendi istedikleri düzende bazı şeyler işlemezse, çok farklı şeyler yapabilir ve bu yaptıkları ile hem hayatınızı çekip alacak nitelikte olabilir hem de sizlere fazlaca zarar vermek için planlar yapabilirler.
Burç Dekanatları Tablosu Nasıldır?
Burçların dekanatlarına göre özellikleri, şöyle sıralanabilir:
• Koç 21-31 Mart: Savaşçı, kolay kolay yılmayan, yerinde duramayan, atılgan, cesur ve beğenilmek için uğraşan
• Koç 1-10 Nisan: Kararlı ve planlı, örgütleyebilme özellikleri aktif, sağlam bir iradeye ve fiziksel güce sahip olma ile kendini herkesten üstün görme
• Koç 11-20 Nisan: Kültür ve entelektüel olarak sürekli yeni şeyler öğrenmeye merak ve kendini daha az göstermeye çalışan
• Boğa 21-30 Nisan: Aşırı yavaşlık, eğlenceye düşkünlük, sanata yönelme ve rahatlığından asla ödün vermeme
• Boğa 1-10 Mayıs: Dikkatli ve hesaplı hareket etme, işi önemseme ve bu önemseme dolayısıyla da çalışmaya yönelme
• Boğa 11-20 Mayıs: İnatçı, tutkulu, programlı hareket etme ve istediği şeyler için savaşmaya meyilli olmama ancak istediklerini ne şekilde olursa olsun alma
• İkizler 21-31 Mayıs: Fazla düşünme, yeni işlere merak duyma, sorumluluk sahibi olma ve aşırı yargılayıcılık
• İkizler 1-10 Haziran: İnsanlarla kolay ilişki kurabilme, sanata aşırı düşkünlük ve dengesini koruyamama
• İkizler 11-20 Haziran: Ayakları yere sağlam basma, gerekli gördüğü konularda insanlarla iletişim kurma, insancıl konuşma ve kendini değiştirmeye çalışan kişilere karşı aşırı tepki gösterme