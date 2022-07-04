Bugün açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte birçok maaşa büyük zam yapılacak 2022 zamlı imam, vaiz ve müezzin maaşarı ise oldukça merak ediliyor.
2022 TEMMUZ ZAMLI MÜEZZİN, İMAM VE VAİZ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon oranı 4,95 olarak açıklandı. Yıllık ise bu rakam 78,62 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 oldu.
SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!
En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL
En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Genel Müdür (1/4)
Eski maaş: 21.330 TL
Yeni maaş: 30.256 TL
Şube Müdürü (1/4)
Eski maaş: 11.188 TL
Yeni maaş: 15.870 TL
Memur (Üniv. Mez. 9/1)
Eski maaş: 6.854 TL
Yeni maaş: 9.722 TL
Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 8.668 TL
Yeni maaş: 12.295
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 19.510 TL
Yeni maaş: 27.667 TL
Başkomiser (3/1)
Eski maaş: 11.162 TL
Yeni maaş: 15.833 TL
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 9.706 TL
Yeni maaş: 13.767 TL
Uzman doktor (1/4)
Eski maaş: 13.312 TL
Yeni maaş: 18.883 TL
Hemşire (Üni. Mez. 5/1)
Eski maaş: 8.351 TL
Yeni maaş: 11.845 TL
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 11.440 TL
Yeni maaş: 16.227 TL
Teknisyen (Lise mez. 11/1)
Eski maaş: 7.132 TL
Yeni maaş: 10.116 TL
Profesör (1/4)
Eski maaş: 18.369 TL
Yeni maaş: 26.056 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
Eski maaş: 10.809 TL
Yeni maaş: 15.332 TL
Vaiz (1/4)
Eski maaş: 9.003 TL
Yeni maaş: 12.770 TL
Avukat (1/4)
Eski maaş: 10.934 TL
Yeni maaş: 15.509 TL
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI
Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL
Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL
Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL
Memur (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.130 TL
Yeni maaş: 7.276 TL
Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 8.956 TL
Yeni maaş: 12.704 TL
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 5.456 TL
Yeni maaş: 7.739 TL
Hemşire (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.128 TL
Yeni maaş: 7.274 TL
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 6.433 TL
Yeni maaş: 9.125 TL
Teknisyen (Lise 1/4)
Eski maaş: 4.477 TL
Yeni maaş: 6.350 TL
Profesör (1/4)
Eski maaş: 12.238 TL
Yeni maaş: 17.359 TL
İmam-hatip
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
Avukat (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 30 OLARAK BELİRLENDİ
Bu zam döneminde asgari ücrete zam gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket hükümet emekli ve memur zammı ile beraber asgari ücret çalışması yürüttü.Asgari Ücret Tespit Komisyonu üst üste 3 gün toplanarak mutabık kılınan rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sundu. Erdoğan asgari ücrete zam oranını yüzde 30, yeni rakamı da net 5.500 TL olarak açıkladı. 2021 döneminde uygulanan 2.825,90 TL net asgari ücret dikkate alındığında asgari ücret zam oranı enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 94,7 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ ZAM ALACAK MEMUR ENFLASYON FARKI
En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak.
7Memur ve emekliye çifte zam Ek ödeme müjdesi Ve oran verildi Tek tek hesaplandı En düşük yeni maaş...
Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak.Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.
5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti.Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüze 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.
TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM GÜNDEMDE
Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.